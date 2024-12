Entenda o que está acontecendo na Síria após rebeldes tomarem a cidade de Aleppo

Após a conquista dos rebeldes, as forças aéreas sírias e também da Rússia têm realizado bombardeios intensos contra as posições dos rebeldes. Além de Aleppo, a província de Idlib também está sob domínio de grupos rebeldes.

Após mais de uma década, a guerra civil volta a ficar intensa com a ofensiva surpresa de grupos rebeldes ao governo de Bashad Al-Assad. O grupo tomou Aleppo, a segunda maior cidade do País. Localizada a 358 km ao norte da capital, Damasco, Aleppo tem uma população de mais de 2 milhões de pessoas e tem sido palco de intensas batalhas entre os militares de Assad e os rebeldes.

Esta é a segunda vez que a cidade cai nas mão de rebeldes. Em 2016, o exército regular sírio conseguiu expulsar as tropas rebeldes com apoio da força aérea russa. Essa é a primeira ofensiva dos rebeldes desde março de 2020, e coincide com o envolvimento maior dos principais aliados do regime Assad, Rússia e o Irã, em outros conflitos, na Ucrânia e na região da Palestina.

“Os aviões de guerra conjuntos sírio-russos estão intensificando os ataques aéreos nos locais, quartéis-generais, depósitos de armas e munições dos terroristas, deixando dezenas de baixas e mortes entre os terroristas”, informou uma fonte militar síria à agência de notícias oficial do país, a Sana. Segundo o regime, Assad afirmou que é capaz de eliminar os as forças rebeldes com ajuda dos seus aliados, (leia-se a Rússia e o Irã). “O terrorismo só entende a linguagem da força, e é a linguagem com a qual iremos quebrá-lo e eliminá-lo, independentemente dos seus apoiantes e patrocinadores. Eles não representam nem as pessoas nem as instituições, representam apenas as agências que os operam e os apoiam”, declarou.

De acordo com informações da Agência Brasil, a mídia síria informou que os rebeldes impuseram um toque de recolher em Aleppo, informando também que o exército do país havia se reagrupado na Zona rural ao norte da cidade de Hama, que fica ao sul de Aleppo.

Inicialmente pacíficos, os protestos contra Assad foram reprimidos de forma brutal pelo regime, dando início a confrontos pesados e por consequência a guerra civil. No início do conflito, os Estados Unidos apoiaram os rebeldes, enquanto Rússia, China e Irã apoiaram o governo sírio, sendo o apoio russo e iraniano um apoio militar direto.

O regime de Assad enfrenta rebeldes radicais há mais de 13 anos, em um conflito que já causou a morte de meio milhão de pessoas e causou a fuga de 6,3 milhões, principalmente para Europa. A guerra civil no país começou em 2011, no auge da Primavera Árabe, quando populações árabes protestavam contra ditadores.

Entretanto, é de interesse comum dos Estados Unidos, Rússia, China, do Irã e até mesmo da comunidade internacional evitar que a nova fase do conflito possa ressurgir o grupo jihadista Estado Islâmico, responsável por ações terroristas em vários países e que ainda tem células espalhadas pela Síria e Iraque, apesar de não controlar nenhum território. Isso vai de encontro até mesmo com a posição dos Estados Unidos.

Atualmente, os Estados Unidos mantêm 900 soldados no nordeste da síria, para combater o possível ressurgimento do Estado Islâmico. Além destes, a Turquia também mantém tropas no país.

A Síria no tabuleiro geopolítico do Oriente Médio

Um dos fatores fundamentais para entender o ataque surpresa dos rebeldes é saber que a atuação da Rússia, do Irã e da milícia armada libanesa Hezbollah era o que vinha permitindo a manutenção de Assad no poder, e sustentando sua autoridade sob 70% do território do país. Com o envolvimento destes atores externos em outros conflitos, a posição do regime sírio fica ameaçada.

Com Rússia drenando suas forças e recursos militares para Ucrânia, o país passou a ter menos espaço para atuação na Síria, o que atrapalha o “compromisso” russo com a defesa do regime. Assad tem pedido o apoio russo, mas Putin tem suas prioridades voltadas para a guerra que iniciou em solo europeu.

Outro Estado importante nesse tabuleiro é o Irã: a república islâmica também é um dos sustentáculos do regime sírio. O regime xiita dos Aiatolás é considerado um inimigo por grupos radicais sunitas, entre eles o Hayat Tahrir al-Sham, conhecido por suas iniciais HTS, e também considerado uma organização terrorista pelos Estados Unidos.