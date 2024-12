Homem enfrenta urso polar para salvar esposa de ataque no Canadá

O casal estava saindo para passear com os cachorros quando se deparou com um enorme urso polar na garagem da casa. Animal foi morto; entenda

Um homem ficou gravemente ferido após lutar contra um urso polar para proteger a esposa do ataque do animal no Canadá. O caso ocorreu na pequena comunidade de Fort Severn, região isolada ao norte do país.

No momento do ataque, o casal havia acabado de sair de casa para passear com os cachorros quando se deparou com um enorme urso polar na garagem. Segundo informações da polícia do município de Nishnawbe Aski, o urso atacou inicialmente a mulher, que escorregou no chão.