Dieta alimentar dos dinossauros explica sua supremacia

Sabe-se muito sobre a existência e a extinção dos dinossauros, há 66 milhões de anos, mas "sabemos muito pouco sobre sua ascensão", uma verdadeira conquista mundial que ocorreu ao longo de cerca de 30 milhões de anos, explica o paleontólogo Martin Qvarnström, da Universidade de Uppsala, na Suécia, principal autor do estudo publicado na revista Nature.

Excrementos, vômitos e restos fossilizados de alimentos no intestino constituem pistas-chave para entender a espetacular ascensão dos dinossauros até sua supremacia no reino animal, há mais de 200 milhões de anos, segundo um estudo publicado nesta quarta-feira (27).

A equipe de pesquisadores, liderada pelo paleontólogo Grzegorz Niedzwiedzki, também de Uppsala, analisou detalhadamente mais de 500 bromálitos, ou seja, restos fossilizados do que os dinossauros daquela região digeriram, vomitaram e excretaram.

Cruzando esses dados com informações sobre paleontologia, evolução do clima e da flora, os cientistas criaram um modelo que explica a progressiva dominação dos dinossauros.

Os coprólitos, ou excrementos fossilizados, foram analisados com técnicas avançadas, como a microtomografia de síncroton, que revelou escaravelhos quase intactos, vértebras ou dentes de peixes, fragmentos de plantas e ossos triturados.

Ao identificar o conteúdo desses bromálitos e relacioná-lo aos seus produtores, os pesquisadores "podem começar a conectar quem comia quem ou o quê", explica Qvarnström. Isso permite revelar "como o papel ecológico dos dinossauros mudou ao longo do tempo".

- "Precursores" -

A análise mostra que o diâmetro e o comprimento médio dos bromálitos de vertebrados na região da atual Polônia triplicaram em um período de 30 milhões de anos. Durante esse tempo, que vai do final do Triássico ao início do Jurássico, o tamanho dos animais que os produziram também aumentou.

Os "precursores" da linha dos dinossauros, chamados silessauros, eram "bem pequenos", medindo cerca de um metro de altura até o pescoço e pesando no máximo 15 quilos.