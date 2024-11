Eleitores querem Kamala novamente candidata em 2028

Kamala Harris foi candidata pelo Partido Democrata nas eleições presidenciais nos EUA em 2024 Crédito: JEFF KOWALSKY / AFP

Passados 15 dias das eleições presidenciais nos Estados Unidos, a candidata democrata Kamala Harris, derrotada na disputa, aparece como a candidata preferida pelos eleitores do partido, mostrou a pesquisa Echelon Insights. De acordo com os dados coletados, a vice-presidente tem o apoio de 41% dos eleitores entrevistados, seguido por Gavin Newsom, governador da Califórnia, com 8%, e Josh Shapiro, governador da Pensilvânia, com 7%. Tim Walz, que foi vice na chapa de Kamala, e atual governador de Minnesota, obteve apoio de 6% dos entrevistados.