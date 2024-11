Aliados de Kamala culpam Biden pela derrota esmagadora da vice-presidente para Trump

O nome de Joe Biden não estava na cédula, mas a história provavelmente lembrará a derrota esmagadora de Kamala Harris como uma perda dele também. Enquanto os democratas tentam juntar os pedaços após a vitória decisiva de Donald Trump, alguns apoiadores de Harris expressam frustração com a decisão de Biden de buscar a reeleição até o meio deste ano - apesar das preocupações dos eleitores sobre sua idade e o desconforto com a inflação pós-pandemia, bem como com a questão da fronteira entre EUA e México - o que praticamente selou a rendição de seu partido na disputa pela Casa Branca. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "A maior responsabilidade por essa perda é do presidente Biden," disse Andrew Yang, que concorreu contra Biden pela indicação democrata em 2020 e endossou a campanha de Harris. "Se ele tivesse se afastado em janeiro em vez de julho, talvez estivéssemos em um lugar muito diferente."

Biden deixará o cargo após liderar os Estados Unidos durante a pior pandemia em um século, galvanizar o apoio internacional à Ucrânia após a invasão da Rússia e aprovar um pacote de infraestrutura de US$ 1 trilhão que beneficiará comunidades por anos. Mas, tendo concorrido contra Trump quatro anos atrás com o lema de "restaurar a alma do país", Biden agora abre espaço, após apenas um mandato, para seu antecessor, que superou dois impeachments, uma condenação criminal e uma insurreição. Trump prometeu reformular radicalmente o governo federal e reverter muitas das prioridades de Biden. "Talvez em 20 ou 30 anos, a história se lembre de Biden por algumas dessas conquistas," disse Thom Reilly, co-diretor do Centro para uma Democracia Independente e Sustentável na Universidade Estadual do Arizona. "Mas a curto prazo, não sei se ele conseguirá se livrar do legado de ser o presidente que derrotou Donald Trump apenas para abrir caminho para outro governo Trump quatro anos depois."

Na quarta-feira, 6, o presidente permaneceu fora de vista pelo segundo dia consecutivo, fazendo ligações de congratulações a legisladores democratas que venceram em eleições locais e a Trump. Biden convidou Trump para uma reunião na Casa Branca, e o presidente eleito aceitou. Biden também emitiu uma declaração logo após Harris fazer seu discurso de concessão na quarta-feira, elogiando-a por uma "campanha histórica" em "circunstâncias extraordinárias." Alguns democratas de alto escalão, incluindo três assessores da campanha de Harris, expressaram profunda frustração com Biden por não ter reconhecido mais cedo no ciclo eleitoral que ele não estava à altura do desafio. Os assessores falaram sob condição de anonimato, pois não estavam autorizados a comentar publicamente.

Biden, de 81 anos, encerrou sua campanha de reeleição em julho, semanas após um desempenho ruim em um debate que deixou seu partido em uma crise e levantou dúvidas sobre sua capacidade mental e resistência para servir como candidato viável. As pesquisas mostravam há muito tempo que muitos americanos estavam preocupados com sua idade. Cerca de 77% dos americanos disseram em agosto de 2023 que Biden era muito velho para ser eficaz por mais quatro anos, de acordo com uma pesquisa do AP-NORC Center for Public Affairs. O presidente desistiu em 21 de julho, após receber sinais não tão sutis de líderes do Partido Democrata, incluindo o ex-presidente Barack Obama e a ex-presidente da Câmara Nancy Pelosi. Biden apoiou Harris e transferiu sua estrutura de campanha para ela.

Yang argumentou que os líderes democratas também são culpados por demorarem demais para pressionar Biden a se retirar. Com poucas exceções, notadamente o representante de Minnesota Dean Phillips, os democratas evitavam falar publicamente sobre a idade de Biden. "Por que isso não vinha de nenhum líder democrata?" disse Yang. "É uma falta de coragem e independência e um excesso de carreirismo, como se pensassem 'se eu ficar calado, continuaremos seguindo em frente'." A campanha também enfrentou a raiva de alguns eleitores árabe-americanos e jovens em relação à postura em conflitos de Israel em Gaza e no Líbano. O senador Bernie Sanders, aliado de Biden e Harris, afirmou que os democratas perderam o foco nas preocupações dos trabalhadores americanos.

"Será que os grandes interesses financeiros e os consultores bem pagos que controlam o Partido Democrata aprenderão alguma lição real com esta campanha desastrosa?" disse o independente de Vermont. "Eles entenderão a dor e a alienação política que dezenas de milhões de americanos estão enfrentando?" Harris conseguiu despertar um entusiasmo muito maior na base do partido do que Biden. Mas ela teve dificuldades em mostrar como sua administração se diferenciaria da dele. Ao aparecer no programa "The View" em setembro, Harris não conseguiu identificar uma decisão na qual teria se distanciado de Biden. "Nada me vem à mente," disse Harris, gerando uma declaração usada pela campanha de Trump até o dia da eleição.