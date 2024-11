"Deus in machina": Igreja na Suíça troca padre por IA de Jesus em confessionário

A capela de São Pedro instalou temporariamente uma IA no confessionário, apresentando um avatar de Jesus que dialogava em mais de 100 idiomas

Uma capela na Suíça inovou ao substituir temporariamente o padre no confessionário por uma inteligência artificial (IA). A iniciativa, chamada "Deus in Machina", foi implementada na Capela de São Pedro, em Lucerna, desde agosto. O projeto apresenta um avatar de Jesus criado por Inteligência Artificial (IA), capaz de dialogar com fiéis em mais de 100 idiomas.

Do outro lado do confessionário, há uma tela onde os fiéis podem visualizar a imagem clássica de Jesus. Através dessa interface, ele respondia às dúvidas em tempo real.