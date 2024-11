Bebidas contaminadas por metanol vitimam 6 turistas no Laos; entenda

Bebidas contaminadas por metanol: turistas foram levados para hospital em Bangkok, na Tailândia, após sintomas Crédito: Chanakarn Laosarakham/ AFP

A suspeita de adulteração de bebidas com metanol na cidade de Vang Vieng, no Laos, foi apontada após a morte de seis turistas na última semana, seguindo ingestão de álcool durante a visita. A substância química é conhecida por sua utilização como solvente. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o metanol é usado por alguns indivíduos na produção de bebidas destiladas. Ainda é possível criar “bebidas mistas”, considerando o seu baixo custo em comparação ao álcool taxado.

As autoridades locais suspeitam que as mortes de duas australianas, dois dinamarqueses, um norte-americano e uma britânica estão relacionadas com a adulteração de bebidas alcóolicas em um albergue na cidade de Vang Vieng.

Entre a quinta-feira, 21, e a sexta-feira, 22, o gerente e proprietário do Nana Backpackers Hostel foi detido para interrogação, mas nenhuma acusação foi definida. Segundo apuração da BBC, o local oferece uma dose de bebida gratuita aos turistas que chegam. O proprietário negou qualquer adulteração e afirmou que as mesmas bebidas foram servidas a, pelo menos, 100 outros hóspedes, sem os mesmos efeitos. Envenenamento por metanol no Laos: efeitos no corpo

O metanol é uma substância química com “uma toxicidade intrínseca relativamente baixa”, segundo a OMS. No entanto, caso seja metabolizado em compostos altamente tóxicos, pode causar cegueira, coma e distúrbios metabólicos fatais.

A substância possui diversas aplicações industriais e pode ser encontrada em produtos domésticos, como vernizes e lava-vidros. “Vestígios de metanol são encontrados naturalmente em sucos de frutas, (mas) isso não é tóxico. O metanol é também um produto de fermentação e é encontrado tanto em fermentados alcoólicos, como bebidas não-alcoólicas”, descreve a organização de saúde. Concentrações de 6-27 mg/L de metanol já foram medidas em cerveja e 10-220 mg/L em bebidas alcoólicas. O problema surge quando, durante processos de destilação gerenciados incorretamente, valores mais altos são formados.

Os principais efeitos tóxicos não se manifestam até que o metanol seja metabolizado em ácido fórmico e este tenha se acumulado a níveis tóxicos. Nesse caso, existe um período latente entre o consumo de metanol e o aparecimento dos primeiros sintomas. Nas primeiras horas, ainda segundo informe da OMS, o paciente pode ficar sonolento, instável e desinibido. No entanto, os efeitos podem ser descartados pelo indivíduo como um resultado do consumo usual de álcool.