OMS arrecada US$ 3,8 bilhões com novo plano de financiamento

A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou nesta terça-feira (19), no Rio de Janeiro, que arrecadou US$ 3,8 bilhões (R$ 22 bilhões) no contexto de um novo mecanismo de financiamento, lançado em maio.

Parte dos fundos veio de compromissos assumidos durante a reunião de cúpula do G20 no Rio de Janeiro, com o que a agência da ONU espera atender às suas necessidades financeiras nos próximos quatro anos.