Relógio de capitão que salvou passageiros do Titanic é vendido por preço recorde

Crédito: Reprodução | Henry Aldridge and Son/PA Wire

De acordo com o Estadão, o artefato se trata de um Tiffany & Co. de 18 quilates e foi arrematado por um colecionador particular dos Estados Unidos (EUA).

O relógio de bolso que foi dado ao capitão Arthur Rostron, responsável por salvar 700 passageiros do Titanic, foi leiloado nesse sábado, 16, por quase US$ 2 milhões (aproximadamente R$ 11 milhões). Valor pago pela peça de ouro é o maior já dado para itens relacionados ao naufrágio.

Rostron então rapidamente navegou até o local do naufrágio e quando chegou o Titanic já havia afundado e 1.500 pessoas tinham morrido. Ainda assim, ele conseguiu localizar botes salvas vidas e junto a sua tripulação resgatou mais de 700 sobreviventes, levando os mesmos de volta a Nova York.

Na data em que a tragédia aconteceu, em 15 de abril de 1912, o comandante estava na embarcação "Carpathia" e navegava de Nova York para o Mar Mediterrâneo. Um operador de rádio ouviu um pedido de socorro vindo do Titanic, que havia naufragado após bater em um iceberg, e informou ao capitão.

Pelo feito, o comandante chegou a receber uma Medalha de Ouro do Congresso dos EUA e ser nomeado como cavaleiro pelo rei George V.

Valor bate recorde de itens já vendidos do naufrágio

Conforme Estadão, Madeleine Astor foi quem presentou o capitão com o relógio, em nome de duas outras sobreviventes. Ela estava no Titanic quando o mesmo afundou e conseguiu sobreviver após seu esposo, Jacob Astor, considerado o passageiro mais rico do navio, ajudá-la a pegar um bote salva-vidas.

Ele, no entanto, morreu no naufrágio e seu corpo só foi encontrado uma semana depois da tragédia. Junto aos pertences de Jacob foi encontrado um relógio de bolso de ouro, que no início deste ano foi leiloado em cerca de 8 milhões de reais.