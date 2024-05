Relógio do passageiro mais rico do Titanic é leiloado por R$ 7,47 milhões

O corpo foi encontrado uma semana depois do desastre, com o relógio de bolso de ouro 14 quilates entre seus pertences pessoais

Um relógio de ouro que pertenceu ao passageiro mais rico do Titanic foi arrematado por 1,17 milhão de libras esterlinas (R$ 7,47 milhões) em um leilão no Reino Unido, informou a casa britânica Henry Aldridge & Son.

Um comprador americano venceu a disputa, pulverizando a estimativa anterior, entre 100.000 e 150.000 libras (614 mil e 921 mil reais).

O valor obtido bate o recorde alcançado em 2013 para um objeto relacionado com o famoso navio que naufragou no norte do Atlântico.