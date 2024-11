Empresas de Portugal adotam semana de trabalho com quatro dias

Imagem de apoio ilustrativo. Cerca de 41 empresas portuguesas adotaram o projeto, porém quatro organizações desistiram do processo Crédito: Reprodução/ Freepik

Ganhando mais visibilidade agora no Brasil, uma nova escala de trabalho está sendo adotada por empresas portuguesas com a semana contendo apenas quatro dias de trabalho. Cerca de 41 empresas em Portugal adotaram a iniciativa, e quatro das organizações desistiram do processo. Fim da escala 6x1: ENTENDA projeto apresentado por Erika Hilton que agita redes sociais

As empresas que seguiram com o projeto notaram melhora na saúde mental dos mais de mil funcionários envolvidos, sem prejudicar o desempenho dos negócios em diversos setores.

De acordo com o O Globo, a experiência portuguesa começou no governo socialista do então primeiro-ministro António Costa e terminou já com o novo gabinete de centro-direita do premier Luís Montenegro, que admitiu a possibilidade de estudar a adoção da semana de quatro dias de trabalho em todo o país. A semana de quatro dias é a melhor maneira de organizar a economia do século XXI, e combina duas dimensões: redução do tempo de trabalho, que beneficia os trabalhadores, e reorganização das empresas, da qual resultam ganhos de produtividade que compensam a redução das horas trabalhadas. Segundo O Globo, o economista Pedro Gomes afirma que o sucesso dependeu da capacidade das empresas de reorganizar processos e adotar melhores práticas. “As que implementaram mudanças operacionais, como escala de folgas, maior polivalência dos funcionários e mais adoção de tecnologia, tiveram melhores resultados”.

Entre as dificuldades apontadas pelas quatro organizações que desistiram do projeto, e não foram identificadas no relatório, estão dificuldade de adaptação interna e externa, necessidade de reestruturação e pouco tempo de planejamento. “A dinâmica anterior da nossa empresa, a nossa principal atividade e os hábitos instalados em alguns dos nossos clientes e nos próprios serviços do mercado (como eventos e encontros de equipes) dificultaram em muito a adoção realista deste teste”, afirmou uma delas. Entenda os diferentes tipos de escala Existem vários tipos de escala, entre as mais comuns estão:

5x1: No modelo, é prevista ao menos uma folga para cada cinco dias trabalhados. A empresa deve garantir ao menos uma folga dominical por mês. 5x2: O modelo mais comum. O funcionário trabalha de segunda a sexta, folgando sábado e domingo. A jornada diária de trabalho geralmente é de 8 horas. 4x2: Em escalas que exigem uma jornada de trabalho mais longa, este é o modelo implementado. O profissional trabalha quatro dias seguidos e a jornada de horas diárias pode variar.