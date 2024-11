Trump vence na Pensilvânia e leva os 19 delegados do Estado, projeta 'AP'

O candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, ganhou na Pensilvânia, onde levou os votos dos 19 delegados, alcançando a marca de 267 votos, projetou a Associated Press por volta das 4h30 da manhã desta quarta-feira, 6. A candidata democrata Kamala Harris permanecia naquele horário com a marca de 214 delegados.

A Pensilvânia era um dos Estados considerados decisivos na disputa. Ambos os candidatos fizeram campanha vigorosamente no Estado, visitando-o com mais frequência do que qualquer outro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Trump venceu os 19 votos eleitorais da Pensilvânia quatro anos depois que o democrata Joe Biden venceu o Estado. Nenhum democrata venceu a Casa Branca sem vencer também na Pensilvânia desde 1948. Fonte: Associated Press