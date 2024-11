Trump é eleito presidente e voltará à Casa Branca em 2025, projeta Fox News

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump derrotou nas urnas a vice-presidente do país, Kamala Harris, e voltará à Casa Branca em 2025, segundo projeção da Fox News. O republicano superou perto das 4 horas da madrugada (pelo horário de Brasília) desta quarta-feira, 6, os 270 delegados necessários para vencer a disputa ao triunfar no Estado do Wisconsin, de acordo com a emissora.

O resultado marca a primeira vez que um presidente norte-americano obtém dois mandatos não consecutivos desde o final do século 19. Em 2020, Trump foi derrotado pelo atual presidente, Joe Biden, após uma gestão que terminou marcada pela pandemia de covid-19. O republicano ainda se tornou o primeiro mandatário americano alvo de dois processos de impeachment - por abuso de poder e obstrução do Congresso em 2019 e pela tentativa de invasão do Capitólio em 2021.

Longe de Washington D.C., Trump surfou na crescente impopularidade do sucessor para se cacifar como o favorito para voltar a representar o Partido Republicano nas eleições presidenciais. A economia dos Estados Unidos registrou forte crescimento econômico durante a gestão de Biden, mas a escalada da inflação pesou no bolso do eleitor e degradou a imagem pública do democrata.