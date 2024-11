Scholz e Von der Leyen parabenizam Trump por vitória nos EUA

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, parabenizou o candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, por meio de comunicado oficial na manhã desta quarta-feira, 6. Além dela, o chanceler alemão Olaf Scholz também enviou congratulações a Trump por postagem no X (antigo Twitter). Eles se juntam a uma lista de autoridades que já se manifestaram anteriormente.

"Por muito tempo, a Alemanha e os EUA têm trabalhado juntos com sucesso promovendo prosperidade e liberdade em ambos os lados do Atlântico. Continuaremos a fazê-lo para o bem-estar dos nossos cidadãos", disse Scholz.

Von der Leyen, por sua vez, disse estar "ansiosa para trabalhar com Trump novamente". "Vamos trabalhar juntos em uma parceria transatlântica que continue a entregar resultados para nossos cidadãos. Milhões de empregos e bilhões em comércio e investimento em cada lado do Atlântico dependem do dinamismo e da estabilidade de nosso relacionamento econômico", escreveu, ao prometer cooperação entre Europa e EUA.