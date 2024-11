Republicanos conquistam o controle do Congresso dos Estados Unidos

Os republicanos recuperaram o controle do Senado dos Estados Unidos, que estava nas mãos dos democratas, ao conseguir a maioria de 51 cadeiras sobre 100, segundo as projeções da imprensa americana. Paralelamente à disputa presidencial entre a democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump, os eleitores de centenas de distritos legislativos também decidiram nas urnas qual partido assumirá o comando em ambas as casas do Poder Legislativo em janeiro. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O resultado significa que, se Trump conquistar a presidência, obterá um enorme apoio para avançar com sua agenda ou nomear juízes na poderosa Suprema Corte. Em caso de vitória de Kamala, a maioria republicana no Senado provocará um impasse legislativo.

O Congresso americano se divide entre a Câmara dos Representantes, onde estão em jogo todas as 435 cadeiras, e o Senado de 100 integrantes, com 34 cadeiras em disputa este ano. O atual governador de Virgínia Ocidental, Jim Justice, derrotou o ex-prefeito Glenn Elliott na disputa para substituir o moderado Joe Manchin, que está se aposentando e votava como independente ao lado dos democratas no Senado. Justice foi eleito governador pelo Partido Democrata em 2016, mas mudou para o lado republicano pouco depois de assumir o cargo.

Em Ohio, o republicano Bernie Moreno, um ex-vendedor de carros nascido na Colômbia, conseguiu mais uma cadeira no Senado para seu partido, superando o democrata Sherrod Brown, que ocupava o cargo desde 2007. Os canais Fox News e ABC anunciaram o controle republicano do Senado após a projeção de que a republicana Deb Fischer foi reeleita em Nebraska. As vitórias de Justice e Moreno reverteram a vantagem democrata de 51-49 no Senado. Os republicanos ainda podem ampliar sua vantagem com possíveis triunfos em Montana, Wisconsin e Pensilvânia.

- Enorme poder legislativo - Os democratas tentavam reduzir suas perdas com as eleições no Texas e na Flórida, mas os republicanos no cargo por estes dois estados conquistaram a reeleição de maneira tranquila. O Partido Republicano pode sair das eleições com 55 dos 100 senadores, o que representaria um enorme poder legislativo.

Pela primeira vez na história, duas mulheres negras ocuparão simultaneamente cadeiras no Senado, após as vitórias das democratas Angela Alsobrooks e Lisa Blunt Rochester em Maryland e Delaware, respectivamente. Dos mais de 2.000 americanos que já ocuparam cadeiras no Senado, apenas três eram mulheres afro-americanas, incluindo Kamala Harris. Também foi eleita na terça-feira a democrata Sarah McBride, a primeira pessoa transgênero eleita para o Congresso dos Estados Unidos, onde representará seu estado natal, Delaware.