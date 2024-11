Republicano que se chamou de 'nazista negro' perde governo da Carolina do Norte

O candidato democrata Josh Stein ganhou nesta terça-feira (5) a corrida pelo governo do estado da Carolina do Norte, no sul dos Estados Unidos, derrotando o criticado vice-governador Mark Robinson, que, segundo uma reportagem, chamou a si mesmo de "nazista negro".

Os líderes do partido republicano haviam pressionado Robinson em setembro para que abandonasse sua candidatura, em meio a temores de que ela poderia prejudicar o candidato presidencial Donald Trump no estado.

Contudo, Robinson se negou e insistiu em que a notícia da CNN sobre seu comportamento do passado era um emaranhado de "mentiras imorais dos tabloides".