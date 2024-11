Polícia alemã prende grupo de jovens que planejava golpe nazista

Organização terrorista fazia treinamentos militares para tomar o poder por meio da violência e fazer uma "limpeza étnica". Entre os suspeitos presos, há um membro da ala jovem da AfD, partido de extrema direita alemão.A polícia alemã prendeu nesta terça-feira (05/11) oito suspeitos de integrar um grupo terrorista de extrema direita que fazia treinamentos militares com o intuito de tomar o poder de regiões no Leste da Alemanha por meio de um golpe e promover uma "limpeza étnica". Os detidos são alemães e têm entre 21 e 25 anos. A organização, autointitulada Separatistas Saxônicos, se articulava desde 2020, de acordo com o Ministério Público alemão. "É um grupo militante de 15 a 20 indivíduos cuja ideologia é caracterizada por ideias racistas, antissemitas e parcialmente apocalípticas", informou o Ministério Público. Segundo os investigadores, o grupo se guiava pela crença de que a Alemanha está à beira do colapso e treinava para usar a força para estabelecer um novo sistema no Leste do país, inspirado no nazismo. "Se necessário, grupos indesejados de pessoas deveriam ser removidos da área por meio de limpeza étnica", descreveram as autoridades os planos do grupo. Os presos incluem quatro supostos membros fundadores, identificados como Joerg S., Joern S., Karl K. e Norman T. Sete dos suspeitos foram detidos nas cidades de Leipzig, Dresden e Meissen, situadas no Leste alemão. Outro suspeito foi detido na cidade polonesa de Zgorzelec, na fronteira com a Alemanha. Cerca de 20 propriedades também estão sendo revistadas, e há buscas sendo feitas também na Áustria. De acordo com a revista alemã Der Spiegel, um dos suspeitos, Kurt H., é membro da ala jovem do partido de ultradireitaAlternativa para a Alemanha (AfD). Durante a prisão, ele tentou reagir com um riffle, e foi ferido na mandíbula por um tiro. Ainda não se sabe se o disparo veio de sua arma ou da polícia. Segundo a imprensa alemã, outros dois detidos eram integrantes da ala jovem da AfD. A AfD, que tem entre suas pautas ideias anti-imigração, é especialmente popular no Leste da Alemanha, sobretudo entre os eleitores mais jovens, e teve expressiva votação neste ano em estados como Saxônia, Turíngia e Brandemburgo. Treinamento militar A organização terrorista teria sido formada em novembro de 2020 por jovem da pequena cidade de Brandis, outros três detidos se juntaram a ele nessa época. Em 2022 e 2023, outros jovens se juntaram ao grupo, que era ativo no espaço virtual. De acordo com as autoridades, os integrantes do grupo realizavam treinamentos paramilitares, que incluía guerra urbana e manuseio de armas de fogo. O grupo tinha uniformes de camuflagem, capacetes de combate, máscaras de gás e coletes à prova de balas. Eles se preparavam para um chamado "Dia X", baseado em ideias propagadas pelo extremista de direita James Nolan Mason, na década de 1980, quando ocorreria um susposto colapso do governo e seria o momento de tomar o poder à força. Mais de 450 agentes de segurança participaram da operação, em cooperação com o serviço de inteligência nacional. A Alemanha desmantelou várias células de extrema direita nos últimos anos, incluindo representações do movimento extremista alemão Reichsbürger (Cidadãos do Reich), que rejeita a legitimidade da moderna república alemã. De acordo com o último relatório dos serviços de inteligência da Alemanha, o número de extremistas de direita do país considerados potencialmente violentos aumentou para 14,5 mil no ano passado. sf/cn (Reuters, DPA)