Netanyahu cita quebra de confiança e demite seu ministro da Defesa

O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, demitiu nesta terça-feira, 5, seu ministro da Defesa, Yoav Gallant, após desentendimentos sobre a condução da guerra na Faixa de Gaza. A decisão de se livrar de Gallant, uma figura poderosa dentro de seu próprio partido, o Likud, é vista como um passo radical do premiê.

Gallant é considerado cada vez mais como o principal rival de Netanyahu dentro do Likud e tem sido uma das vozes de moderação no governo em questões de segurança em relação aos conflitos no Oriente Médio.

A demissão ocorre após Gallant e o porta-voz do Exército de Israel, Daniel Hagari, discordarem de Netanyahu sobre a condução da guerra. "Esse negócio de destruir o Hamas é simplesmente jogar areia nos olhos do público", disse Hagari, em entrevista ao Canal 13, na quarta-feira. "O Hamas é uma ideia. Está enraizado no coração das pessoas. Qualquer um que pense que podemos eliminar o Hamas está errado."