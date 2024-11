Macron parabeniza Trump e diz estar disposto a trabalhar com ele 'com respeito e ambição'

O presidente francês, Emmanuel Macron, felicitou nesta quarta-feira (6) o "presidente Donald Trump", afirmando que está disposto a trabalhar com o candidato à frente nas eleições americanas "com respeito e ambição".

"Com as suas convicções e com as minhas. Com respeito e ambição. Por mais paz e prosperidade", acrescentou o chefe de Estado francês na rede social X.

