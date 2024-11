Líderes internacionais parabenizam Trump por provável vitória nas eleições dos EUA

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, deu os parabéns a Donald Trump "pela sua impressionante vitória". Ele destacou que lembra a reunião que teve com o republicano em setembro, quando trataram em detalhes da parceria estratégica entre seu país e os EUA e "formas para colocar um fim na agressão da Rússia à Ucrânia".

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, também expressou felicitações a Donald Trump. "Parabéns presidente eleito Trump na sua histórica eleição vitoriosa". Ele também apontou que "como os aliados mais próximos, ficamos ombro a ombro em defesa dos nossos valores compartilhados de liberdade, democracia e cooperação".

Líderes internacionais congratularam Donald Trump como presidente eleito dos EUA através de mensagens no X (antigo Twitter) nesta quarta-feira, 6. A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, destacou que "a Itália e os EUA são nações irmãs, unidas por uma aliança inabalável, valores comuns e amizade histórica. É um vinculo estratégico, que estou segura que nos iremos fortalecer ainda mais".

Ele apontou que aprecia o compromisso de Trump de defender a "paz através da força" em temas globais. "Este é exatamente o principio que pode praticamente tornar mais próxima a paz à Ucrânia", escreveu.

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, expressou congratulações "ao meu amigo" Donald Trump pela sua vitória e almeja "renovar nossa colaboração para fortalecer ainda mais" a parceria estratégica entre o seu país e os EUA. "Juntos, vamos trabalhar para o benefício do nossos povos e promover a paz global, estabilidade e prosperidade", disse.

O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte, Mark Rutte, expressou que a liderança de Trump "novamente será fundamental para manter nossa aliança forte" e ressaltou que tem o objetivo de trabalhar com ele na OTAN para "avançar a paz através da força".