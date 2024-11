China diz que espera 'coexistência pacífica' com os EUA, com Trump à beira da vitória

A China espera uma "coexistência pacífica" com os Estados Unidos, declarou nesta quarta-feira (6) uma porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, em um momento em que Donald Trump está à beira da vitória nas eleições presidenciais.

"Continuaremos focando e administrando as relações entre China e Estados Unidos com base nos princípios de respeito mútuo, coexistência pacífica e cooperação benéfica para todos", disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Mao Ning.

"A nossa política em relação aos Estados Unidos tem sido coerente", acrescentou Mao, que não comentou diretamente a possibilidade de reeleição de Trump.