Catar vota de maneira esmagadora para acabar com eleição legislativa

Um referendo no Catar para abolir as eleições legislativas foi aprovado com 90% dos votos, encerrando um breve experimento democrático na monarquia do Golfo, anunciaram as autoridades nesta quarta-feira (6).

O referendo aprovou várias emendas constitucionais com 90,6% dos votos válidos, informou o Ministério do Interior.

"Ao participar do referendo e votar a favor das emendas constitucionais, os cataris celebraram (...) os valores da unidade e da justiça", tuitou o emir do Catar, Tamim bin Hamad Al Thani.