Bitcoin bate recorde histórico sendo negociado a US$ 75 mil

O ether, outra criptomoeda popular, valorizou-se em 6% e foi negociado a 2.585 dólares (R$ 14.950) na mesma hora.

Tanto o bitcoin quanto o dólar estavam em alta nos mercados durante as primeiras fases da apuração das eleições presidenciais dos EUA.

"Os mercados começam a apostar em um retorno de Trump. Ele venceu a Flórida, um estado com grande população, com uma margem maior do que a prevista, o que fortalece as previsões de resultados republicanos melhores do que o esperado no restante do país", disse Yugo Tsuboi, responsável pela estratégia na Daiwa Securities, citado pela Bloomberg.