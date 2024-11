'AP' projeta vitória de Trump em Wisconsin, que chega a 277 delegados

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump venceu a corrida eleitoral no estado-chave de Wisconsin, segundo projeção da Associated Press. A vitória no Estado consagra a derrota da vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, visto que Trump ultrapassa os 270 delegados necessários para comandar a maior economia do planeta.

A vitória em Wisconsin dá 10 votos do Colégio Eleitoral a Trump, que chega a 277 delegados.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Ele venceu Wisconsin por pouco em 2016, tornando-se o primeiro republicano desde Ronald Reagan a capturar o estado. Ele perdeu em 2020 para Joe Biden.