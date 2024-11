Trump diz estar 'confiante' e que aceitará resultado 'se for uma eleição justa'

Ao lado de Melania, Trump falou por cerca de 15 minutos com jornalistas. Ele previu que venceria por uma grande margem, disse aos eleitores que esperavam para votar para permanecerem na fila e acrescentou: "Os democratas, se quiserem, podem sair, mas eu gostaria que os republicanos permanecessem na fila".

O ex-presidente Donald Trump votou nesta terça-feira, 5, em Palm Beach, Flórida, perto de sua residência em Mar-a-Lago, acompanhado de sua esposa, Melania. Após votar, ele conversou com a imprensa, destacando que estava "muito honrado" em ver as longas filas de eleitores.

O republicano também criticou o voto por correio, mencionando a Pensilvânia. "Estou ouvindo que não terão uma resposta até daqui a dois ou três dias. Acho um absurdo completo se for esse o caso".

Questionado sobre reconhecer os resultados, Trump disse: "Se for uma eleição justa, eu serei o primeiro a reconhecer". Ele também declarou não ter planos de pedir aos apoiadores que se abstenham de violência caso perca: "Não preciso dizer a eles que não haverá violência", afirmou. "É claro que não haverá violência. Meus apoiadores não são pessoas violentas".

O ex-presidente disse que vai assistir aos resultados em Mar-a-Lago com "um grupo muito especial de pessoas" e que milhares de apoiadores estarão reunidos em um centro de convenções próximo. "Parece que temos uma liderança muito substancial", disse. (COM INFORMAÇÕES DE ASSOCIATED PRESS)