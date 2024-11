Trabalhadores da Pensilvânia podem decidir eleições nos EUA

Dos sete estados onde Harris e Trump estão lado a lado e que podem decidir a eleição, a Pensilvânia é o que tem mais votos no Colégio Eleitoral: 19. As pesquisas mostram os dois candidatos empatados.

O caminho para a vitória do ex-presidente Donald Trump ou da vice-presidente Kamala Harris provavelmente passa pela Pensilvânia, e este condado majoritariamente branco e operário, no noroeste, concentra os temas-chave da eleição.

Ela mostrou com orgulho um adesivo que dizia "Eu votei" e afirmou que "muito, muito mais gente" está votando agora do que em 2020.

A Wabtec, criada após a fusão com a Westinghouse, assumiu o comando para continuar fabricando trens na cidade, mas com muito menos postos de trabalho do que a GE.

O senador democrata da Pensilvânia Bob Casey anunciou recentemente uma ajuda de 48 milhões de dólares (R$ 276 milhões, na cotação atual) para que a Wabtec desenvolva baterias de hidrogênio para trens.

O momento do anúncio não foi por acaso. Casey está envolvido em uma acirrada disputa pela reeleição com o republicano Dave McCormick, em uma corrida que pode decidir qual partido ficará com o controle do Senado americano.

Um funcionário da Wabtec, Henry Miller, pediu que os políticos começassem a ajudar as pessoas em sua “própria cidade”.

"Gosto de Donald Trump até certo ponto, mas ele não quis sair quando tentaram tirá-lo", acrescentou, após entrar em sua caminhonete preta 4x4, referindo-se à negativa de Trump em aceitar sua derrota eleitoral em 2020.

Alguns eleitores reclamam que as cédulas de votação pelo correio não chegaram, e os funcionários eleitorais dizem que essas pessoas terão que votar pessoalmente devido a um problema no fornecimento de materiais.

David Radcliff, de 72 anos, observa que o problema não abalou sua confiança na integridade da eleição. "Mas nunca mais votarei pelo correio", garantiu.

