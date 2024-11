Suprema Corte do México debate mudança na eleição popular de juízes

O governo Sheinbaum, que tomou posse em 1º de outubro, acusa o Poder Judiciário de servir à elite conservadora, enquanto a oposição afirma que a emenda constitucional acabará com a separação de poderes.

Este é um choque de poderes sem precedentes no México, que também enfrenta a incerteza das eleições presidenciais nos Estados Unidos, principal parceiro econômico do país e cujo governo já criticou a reforma que tornou o México o primeiro país a eleger todos os seus juízes nas urnas.

A Suprema Corte do México pretende invalidar parcialmente a eleição popular de juízes, o que ameaça provocar uma crise institucional, depois que a presidente do país, a esquerdista Claudia Sheinbaum, advertiu que o processo de votação não pode ser revertido.

O embate ultrapassa fronteiras. Estados Unidos e Canadá, parceiros do México no acordo comercial T-MEC, alertam que a eleição popular minará a independência dos juízes e os deixará à mercê do crime organizado.

"Oito ministros (da Corte) não podem estar acima do povo", afirmou Sheinbaum antes do debate desta terça-feira (5) no tribunal, em referência a oito dos 11 magistrados que são contrários à reforma constitucional.

A presidente declarou que tribunal superior não tem o poder de anular as mudanças da Constituição aprovadas pelo Congresso, que tem ampla maioria governista.