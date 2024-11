Reino Unido registra primeiras transmissões locais de mpox

Duas pessoas contraíram a nova variante do vírus mpox no Reino Unido, após entrarem em contato com outra pessoa infectada que havia retornado da África, anunciou nesta terça-feira (5) a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Ambas vivem “na mesma casa que uma pessoa que deu positivo pouco depois de uma viagem a vários países africanos”, disse a agência de saúde da ONU.

São os “primeiros casos de transmissão local na Europa e inclusive os primeiros fora da África” desde agosto deste ano, acrescentou.