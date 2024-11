Putin nomeia como governadora funcionária cujo filho morreu na Ucrânia

O líder russo nomeou Maria Kostiuk, que já era alta funcionária regional, para comandar Birobidzhan, na fronteira com a China.

Putin repetiu em várias ocasiões que os russos que participaram da guerra na Ucrânia e suas famílias formarão a "nova elite" do país, defendendo sua promoção a postos influentes.

"Farei tudo o possível e o impossível para justificar sua confiança, para ser digna da memória de meu filho", de 26 anos, que morreu lutando no leste da Ucrânia, declarou Kostiuk.

"Quero agradecer a você por ter criado um verdadeiro guerreiro russo", disse Putin a Kostiuk ao pedir que ela aceitasse comandar a região durante uma reunião no Kremlin.

Kostiuk, que ocupou vários cargos na administração desta região do Extremo Oriente russo, havia participado de encontros de Putin com mães de soldados mortos na Ucrânia.

Na segunda-feira, Putin promoveu Evgueni Pervishov, ex-prefeito da cidade de Krasnodar, no sul da Rússia, para o cargo de chefe da região de Tambov, no centro do território russo.

Pervishov participou do programa do Kremlin "Tempo de heróis", que visa colocar veteranos da ofensiva em postos oficiais e burocráticos.

O ex-prefeito, condecorado serviços prestados ao exército, se tornou assim o primeiro governador russo a ter combatido no front na Ucrânia.