Oposição 'esmagada' no Azerbaijão dias antes da COP29

Juntos fundaram a organização Climate of Justice Initiative, para promover a defesa do meio ambiente neste país rico em hidrocarbonetos e governado de forma autoritária.

Preso desde sua detenção em 29 de abril, Anar Mammaldi pode ser condenado a oito anos de prisão por "contrabando" se for considerado culpado, segundo disse à AFP seu amigo Bashir Suleymanli.

O ambientalista azeri Anar Mammadli ia buscar seu filho na creche quando foi preso em frente a todas as crianças. Uma prisão entre tantas outras, que ilustra a repressão em curso no país anfitrião da COP29, prevista para novembro.

A organização "se viu obrigada a fechar sob a pressão do governo, antes mesmo de ter começado a sensibilizar a opinião pública acerca de questões ambientais", diz Suleymanli.

Nas ruas de Baku, as ruas estão sendo revitalizadas e os prédios pintados novamente. As autoridades querem mostrar a melhor imagem da capital para quando os representantes das delegações chegarem.

Grupos internacionais de defesa dos direitos humanos pediram à ONU e ao Conselho da Europa que "aproveitem a dinâmica da COP29" para "pôr fim à perseguição das vozes críticas" no Azerbaijão.

Kenan Khalilzade, da organização ecologista Ecofront, de Baku, afirma que os preparativos da COP29 deram lugar a "pressões governamentais" crescentes sobre os ambientalistas.

Ele mesmo afirma que foi brevemente preso no ano passado durante uma manifestação em Soyudlu, um povoado remoto do oeste do país.