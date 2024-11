ONGs expressam preocupação sobre situação da iraniana que se despiu em público

Ativistas dos direitos humanos expressaram, nesta terça-feira (5), sua preocupação pela possível transferência para um hospital psiquiátrico da estudante iraniana detida no sábado após se despir em público em uma universidade de Teerã.

Um vídeo em que a jovem é vista apenas de roupas íntimas em frente à universidade Azad viralizou nas redes sociais, convertendo a estudante em um novo símbolo da luta pelo direito das mulheres no Irã.

De acordo com grupos de ativistas que revelaram o caso no sábado, a jovem se despiu em protesto após ser acusada por funcionários da universidade de não cumprir com o rigoroso código de vestimenta islâmico obrigatório no país.