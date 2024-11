Nvidia supera Apple como a companhia mais valiosa do mundo

As ações da Nvidia subiram 2,9%, para 139,93 dólares, o que elevou sua capitalização de mercado para 3,43 trilhões de dólares (R$ 19,8 trilhões), à frente dos 3,38 trilhões (R$ 19,5 trilhões) da Apple.

A gigante dos semicondutores Nvidia superou, nesta terça-feira (5), a Apple como a companhia mais valiosa do mundo, em meio ao boom da inteligência artificial (IA) que move Wall Street.

As principais companhias tecnológicas do planeta estão investindo bilhões de dólares na poderosa tecnologia da Nvidia para IA, que é essencial para "treinar" sistemas de IA generativa como o ChatGPT da OpenAI, e o Gemini do Google.

Na sexta-feira, a Nvidia passará a integrar o índice Dow Jones Industrial Average, outra demonstração da ascensão vertiginosa de uma empresa cujo valor em bolsa cresceu mais de 850% desde o fim de 2022, quando o ChatGPT deu início ao boom da IA.

arp/des/mr/nn/rpr/am