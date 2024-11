Novak Djokovic está fora do ATP Finals por lesão

O tenista sérvio Novak Djokovic anunciou em suas redes sociais nesta terça-feira (5) que não vai disputar o ATP Finals, torneio que reunirá os oito melhores jogadores da temporada de 10 a 17 de novembro em Turim, no norte da Itália.

"É uma honra estar classificado para o ATP Finals em Turim, estava ansioso para estar lá, mas devido a uma lesão, não jogarei na semana que vem", escreveu Djokovic em sua conta no Instagram.

Ex-número 1 do mundo, o sérvio é o sexto colocado no ranking da temporada. Ele é o recordista de títulos no ATP Finals, com sete.