Nervosismo na Flórida, onde seguidores de Trump se reúnem para ver resultados da eleição

Houve nervosismo e orações entre os seguidores do candidato republicano, Donald Trump, na medida em que conheciam os resultados das eleições presidenciais desta terça-feira, 5, em um centro de convenções no estado da Flórida, onde espera-se que o ex-presidente pronuncie um discurso.

No Centro de Convenções do Condado de Palm Beach, a maioria dos presentes, alguns vestidos com trajes formais e outros mais casuais, usava o característico boné vermelho de Trump com a frase "Make America Great Again" (Façam os Estados Unidos grandes outra vez).

"Esta eleição é muito tensa e pode ser o dia mais importante na história de nosso país, porque pode ser o dia em que nosso país vai acabar, ou o dia em que nosso país vai começar a prosperar por mais 100 anos", opinou Will Staten, de 18 anos, presente no evento.