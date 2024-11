'Não é um centroavante', afirma Benzema sobre Mbappé

O ex-atacante do Real Madrid e da seleção francesa Karim Benzema afirmou em um canal de televisão da Espanha que seu compatriota Kylian Mbappé não é realmente um centroavante e apontou uma falta de compatibilidade com Vinícius Júnior no ataque merengue.

"O problema para mim é que Mbappé não é um centroavante. Toda vez que joga como '9' pela França ele não vai bem, não é a sua posição. O problema é que na esquerda tem outro jogador que está no mesmo nível", afirmou o Benzema em entrevista concedida na segunda-feira (4) à noite ao programa esportivo 'El Chiringuito'.

"Você não pode colocar Vini na direita ou pelo meio, ele faz a diferença na esquerda. Vamos ver como [o técnico do Real Madrid, Carlo] Ancelotti resolve isso", acrescentou o atacante de 36 anos, atualmente no Al-Ittihad da Arábia Saudita.