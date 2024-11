Na Nova Zelândia, mais de 100 alunos em universidade relatam sintomas de intoxicação alimentar

Mais de 100 alunos de uma mesma universidade relataram ter sido acometidos por vômitos e diarreia em duas residências estudantis da Universidade de Canterbury, na Nova Zelândia, na noite do domingo, 3. As informações são do jornal The Guardian.

Os estudantes do University Hall e do Ilam Apartments, ambos administrados pela UniLodge, disseram que começaram a se sentir mal na noite de domingo após o jantar, quando foi servido o prato frango souvlaki, segundo o veículo de notícias local Stuff.

A causa ainda não foi determinada, mas a suspeita é de uma intoxicação alimentar em massa.