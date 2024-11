Milan vence Real Madrid (3-1) em pleno Bernabéu na 4ª rodada da Champions

O Milan impôs ao Real Madrid sua segunda derrota nesta edição da Liga dos Campeões, ao vencer o time merengue por 3 a 1 nesta terça-feira (5), em pleno estádio Santiago Bernabéu, pela 4ª rodada da competição europeia. Com o resultado, um mês depois de perder para o Lille por 1 a 0, o Real vaga pelo meio da tabela na fase de liga da Champions, ocupando a 17ª posição com seis pontos em 12 possíveis, a mesma campanha do time italiano (18º). É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Estou preocupado porque a equipe não está jogando bem. Não tivemos muita solidez, então temos que trabalhar", admitiu o técnico do time espanhol, Carlo Antelotti, em entrevista ao canal Movistar após a partida.

Malick Thiaw (11') abriu o placar para os 'rossoneri' com um desvio de cabeça após cobrança de escanteio e Vinícius Júnior empatou para o Real Madrid em cobrança de pênalti (22'), mas Álvaro Morada fez mais um para os visitantes, que foram para o intervalo com um gol de vantagem. No segundo tempo, com os espanhóis sem conseguir reagir, o Milan aproveitou para ampliar com um gol do holandês Tijjani Reijnders (72'). - Gol anulado de Rüdiger -

O Real Madrid não se entregou a partiu em busca do empate, mas o time voltou fazer um mau jogo, como no Clássico contra o Barcelona pelo Campeonato Espanhol (derrota por 4 a 0). O time chegou a marcar faltando dez minutos para o fim do tempo regulamentar com o zagueiro alemão Antonio Rüdiger, que pegou a bola de primeira em rebote de Maignan, mas o gol foi anulado por impedimento com o auxílio do VAR. O duelo de gigantes, que não se enfrentavam havia 14 anos, continuou com grandes oportunidades para ambos os lados. Lunin e Maignan salvaram as duas equipes fazendo grandes defesas e o placar permaneceu o mesmo até o apito final.