Messi lidera lista de convocados da Argentina para as Eliminatórias

O astro Lionel Messi lidera a lista de convocados da seleção da Argentina, anunciada nesta terça-feira (5) pelo técnico Lionel Scaloni, para os jogos contra Paraguai e Peru pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Messi, de 37 anos, vem de boas atuações na última rodada dupla das Eliminatórias, com três gols em duas assistências na vitória da 'Albiceleste' por 6 a 0 sobre a Bolívia, e no momento é o artilheiro da competição com seis gols.

Na próxima rodada dupla, a Argentina visita o Paraguai em Assunção no dia 14 de novembro, antes de receber a seleção peruana no dia 19 em La Bombonera, já que o estádio Monumental estará fechado por conta dos preparativos para a final da Copa Libertadores, em 30 de novembro.