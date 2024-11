Mais de 83 milhões de norte-americanos já votaram para escolher futuro presidente

Mais de 83 milhões de eleitores norte-americanos votaram de maneira antecipada para escolher o futuro presidente dos Estados Unidos, de acordo com dados atualizados nesta manhã pelo Laboratório Eleitoral da Universidade da Flórida. No pleito de 2020, o número foi cerca do dobro em meio às restrições pela covid-19.

As eleições presidenciais dos EUA ocorrem nesta terça-feira, quando cerca de 244 milhões de norte-americanos podem votar para definir o nome do futuro chefe da Casa Branca.

A vice-presidente dos EUA e candidata democrata, Kamala Harris, e o ex-presidente dos EUA e republicano Donald Trump chegam ao dia D do pleito praticamente empatados nas pesquisas e opinião e nos mercados de previsão.