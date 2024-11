Kamala e Trump empatam em comunidade de New Hampshire, primeira urna apurada na eleição

Os eleitores da comunidade de Dixville Notch abriram o dia das eleições nos Estados Unidos nos primeiros minutos desta terça-feira (5), com um empate que reflete os resultados das pesquisas na disputa pela Casa Branca.

Kamala Harris e Donald Trump receberam três votos cada na pequena comunidade do estado de New Hampshire, nordeste do País, que há várias décadas inicia a jornada eleitoral à meia-noite de segunda para terça-feira, horas antes da abertura dos centros de votação no restante do país.

A vice-presidente democrata e o ex-presidente republicano travam uma batalha acirrada e a maioria das pesquisas aponta um empate entre a democrata e o republicano.