Homem que vendia mulheres para cartel do México é condenado em El Salvador

A Justiça de El Salvador condenou a 15 anos de prisão um homem que recrutava mulheres com a promessa de levá-las para os Estados Unidos, mas que as vendia no México para o cartel Los Zetas com o objetivo de exploração sexual.

Jesús Guardado foi condenado por "recrutar mulheres em El Salvador e levá-las para o México, onde as comercializava junto a um cartel", publicou nesta terça-feira (05) a Procuradoria Geral da República (FGR, sigla em espanhol) em sua conta no X.

Guardado vai cumprir 10 anos de prisão pelo crime de "tráfico de pessoas agravado" e outros cinco por tentativa de estupro. A FGR não informou em quantos casos de tráfico de mulheres ele está envolvido, mas um deles ocorreu em 2010.