Governo espanhol anuncia grande pacote de ajuda uma semana após enchentes

O governo espanhol anunciou, nesta terça-feira (5), um plano de ajuda de 10,6 bilhões de euros (11,55 bilhões de dólares ou 66,8 bilhões de reais) para pessoas e empresas afetadas pelas inundações que atingiram o país há uma semana e deixaram pelo menos 219 mortos.

"O Governo da Espanha procede com a ativação de ajudas diretas aos cidadãos e às empresas afetadas, assim como fizemos durante a pandemia, com o mínimo de burocracia possível e com a maior rapidez e agilidade possíveis", afirmou o chefe do Executivo, o socialista Pedro Sánchez, em coletiva de imprensa após um conselho de ministros.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"O que os cidadãos querem é ver as suas instituições não lutando, mas trabalhando lado a lado", continuou, em um momento em que o governo central e o da região de Valência são alvo de fortes críticas pela sua gestão do desastre.