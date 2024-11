Fãs do Oasis são vítimas de fraude ao comprar ingressos nas redes sociais

Os fãs da banda britânica Oasis, já indignados com os altos preços dos ingressos na turnê de volta do grupo, estão sendo vítimas de "fraudes nas redes sociais", sobretudo no Facebook, informou o Lloyds Bank nesta terça-feira (5).

"Houve centenas de denúncias de fraudes de ingressos desde o anúncio da turnê (final de agosto) e os fãs do Oasis representam cerca de 70% de todas as fraudes de ingressos para shows" desde então, declarou o banco em comunicado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em mais de 90% dos casos, "as fraudes começam com um anúncio ou publicação falsa nas redes sociais, a grande maioria no Facebook". Quando o pagamento é realizado, "os criminosos desaparecem" sem entregar os ingressos prometidos, acrescentou a organização financeira, que possui a maior rede de agências bancárias do Reino Unido.