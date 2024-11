Cuba se prepara para passagem da tempestade Rafael

Cuba se prepara, nesta terça-feira (5), para atenuar o impacto da tempestade tropical Rafael, que pode chegar à ilha como um furacão na quarta-feira, duas semanas depois de o ciclone Oscar deixar oito mortos em meio a um apagão geral.

"O Conselho de Ministros, liderado pelo presidente Miguel Díaz-Canel e coordenado pelo primeiro-ministro Manuel Marrero, verificou com cada uma das províncias em alerta ciclônico as medidas adotadas para enfrentar a passagem do ciclone Rafael", informou a Presidência de Cuba em sua página na rede social X.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A Presidência destacou que, durante o encontro, os governadores das quatro províncias ocidentais do país, incluindo Havana, que foram declaradas em "alerta ciclônico" na segunda-feira, informaram "sobre as medidas tomadas para proteger a população e resguardar os recursos materiais".