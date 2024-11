Controversos acampamentos para perder peso são sucesso na China

Em uma sala de ginástica repleta de esteiras, esta jovem chinesa, de 23 anos, aguarda as ordens do treinador, assim como seus quase sessenta colegas de turma. Um grande cartaz lembra os objetivos da aula: "Emagrecer! Ser lindo! Ser refinado!".

Estes tipos de acampamentos são cada vez mais populares na segunda maior economia do mundo, onde as autoridades consideram a obesidade "um grande problema de saúde pública".

De acordo com um relatório de 2020 da Comissão Nacional de Saúde (NHC), mais de 50% da população está com sobrepeso ou obesa.

No entanto, os acampamentos não estão isentos de controvérsias. No ano passado, uma 'influencer' de 21 anos morreu enquanto participava de um deles no norte da China.