Com Trump ou Kamala, euforia domina os eleitores nos Estados Unidos

Mark Perry, no entanto, não tem dúvidas.

Na madrugada de segunda para terça-feira, tanto em Grand Rapids, no estado industrial de Michigan, onde o ex-presidente celebrou seu último comício, como na histórica cidade da Filadélfia, Pensilvânia, onde a vice-presidente encerrou sua campanha, cada apoiador acreditava na vitória de seu candidato, embora alguns tenham expressado o temor de uma derrota de última hora ou até mesmo uma "fraude".

Os eleitores americanos, sejam simpatizantes do republicano Donald Trump ou da democrata Kamala Harris, demonstram empolgação com a perspectiva de uma vitória que parece ao alcance da mão para cada lado, após uma campanha presidencial como nenhuma outra.

"Seria muito difícil de aceitar", afirma Jacob Smith, 41 anos, que como o candidato republicano e seus milhões de eleitores, está convencido de que Harris só pode vencer com "fraude", como teria acontecido, segundo os 'trumpistas', com Joe Biden em 2020.

Sam Nyambe, imigrante de Zâmbia, 48 anos, expressa apoio a Trump diante dos vendedores que fornecem bonés com o slogan do republicano "Make America Great Again".

Ele explica que seu apoio é motivado pelos "valores cristãos" do empresário nova-iorquino e sua oposição ao direito ao aborto.

Na Pensilvânia, outro estado crucial, milhares de eleitores democratas se reuniram diante do Museu de Arte da Filadélfia, cuja escadaria Sylvester Stallone tornou famosa em uma cena de "Rocky".