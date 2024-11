Bombardeios aéreos israelenses matam 13 palestinos em Gaza

Três pessoas morreram e várias ficaram feridas quando uma barraca com palestinos deslocados pela guerra foi atingida por um míssil israelense em Khan Yunis (sul), disse Bassal.

Quatro pessoas morreram quando um míssil israelense atingiu a casa da família Shurafa no leste da Cidade de Gaza (centro), disse à AFP o porta-voz da Defesa Civil, Mahmud Bassal.

Outra barraca com deslocados em Deir el-Balah, no centro de Gaza, foi bombardeada pelas forças israelenses, que mataram pelo menos quatro pessoas no local, acrescentou.

Ele informou que outras duas pessoas morreram em incidentes separados.

O Exército israelense informou que suas forças continuam o ataque por terra e ar no norte de Gaza, onde centenas de pessoas morreram desde 6 de outubro, quando o Exército iniciou a ofensiva, segundo a Defesa Civil.