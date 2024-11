Bebê brasileira morre em ataque israelense no Líbano, diz Itamaraty

Uma bebê brasileira morreu em um ataque israelense no Líbano no sábado, 2, anunciou o Ministério das Relações Exteriores (MRE) na segunda-feira, 4. Fatima Abbas, de um ano de idade, foi vítima de um ataque no subúrbio de Hadeth, ao sul da capital Beirute.

Essa é a terceira morte de um brasileiro no Líbano desde a intensificação dos conflitos entre Israel e a milícia xiita radical libanesa Hezbollah em setembro.

Ali Kamal Abdallah, natural de Foz de Iguaçu, e Mirna Raef Nasser, natural de Balneário Camboriú, os dois também menores de idade, morreram em bombardeios no Vale do Bekaa no final de setembro.