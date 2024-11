Americanos votam 'pelo futuro da nação'

Os eleitores americanos ofereciam, nesta terça-feira (5), uma imagem que misturava ordem e nervosismo nos locais de votação dos Estados Unidos.

A natureza solene do processo contrastava com o intenso período de campanha, marcado por duas tentativas de assassinato contra o candidato republicano Donald Trump.

"Eu estava pensando no futuro desta nação e, francamente, do mundo livre", disse à AFP Brockett Within, um nova-iorquino de 65 anos, enquanto votava em uma seção eleitoral do East Village, em Nova York.