Americanos decidem entre Kamala Harris e Donald Trump em eleição acirrada

A disputa acirrada entre a vice-presidente democrata e o ex-presidente republicano está perto do fim, mas não é possível saber se o resultado será conhecido em algumas horas ou dias.

As pesquisas apontam um empate nos sete estados que definirão o vencedor. Os demais estados geralmente se divide entre os tradicionalmente democratas ou republicanos.

Mais de 80 milhões de pessoas, no entanto, já votaram de maneira antecipada.

Os locais de votação abriram as portas às 6H00 locais (8H00 de Brasília) na costa leste dos Estados Unidos.

Com um programa eleitoral vago, mas centrista para tentar convencer os republicanos moderados, Kamala propõe ações firmes contra a imigração ilegal, avanços para a classe média e a defesa do direito ao aborto.

O mesmo discurso de sempre: a luta contra os migrantes em situação irregular que, segundo ele, "envenenam o sangue" do país.

Comício após comício, ele repetiu o roteiro de 2016 e 2020, apresentando-se como o candidato antissistema, próximo do povo e crítico ferrenho da elite de Washington.

"Com o seu voto amanhã, podemos resolver cada um dos problemas que nosso país enfrenta e levar os Estados Unidos - de fato, o mundo - a novos picos de glória, uma era de ouro", prometeu o republicano em seu último comício no Michigan.

Trump já chamou os migrantes de "terroristas", "estupradores", "selvagens" e "animais" que saíram de "prisões e manicômios".

Condenado por um crime no final de maio e com quatro processos pendentes, o republicano, de 78 anos, pintou um cenário sombrio do país durante uma campanha dominada pela violência verbal.

Trump insultou a candidata democrata, de 60 anos, a quem chamou de "lunática radical da esquerda", "incompetente", "idiota" e pessoa com um "coeficiente intelectual baixo", entre outras ofensas.